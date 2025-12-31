Экс-глава тюремной больницы был осужден на 21 год за пытки заключенных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другого фигуранта дела приговорили к пожизненному заключению.

Московский областной суд вынес приговоры по делу о пытках и сексуальном насилии в саратовской областной туберкулезной больнице (ОТБ) ФСИН. Бывший начальник учреждения Павел Гаценко получил 21 год лишения свободы, а один из других фигурантов дела был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Скандал вокруг ОТБ-1 в Саратовской области разразился осенью 2021 года, после чего Следственный комитет возбудил серию уголовных дел. По итогам проверки Гаценко и ряд других сотрудников были отстранены от должностей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявлял, что следствием было выявлено 44 эпизода преступлений, включающих насильственные действия сексуального характера, вымогательства, убийства и превышение должностных полномочий.

Следствие пришло к выводу, что бывший руководитель учреждения и начальник отдела безопасности организовали преступную группу, целью которой было запугивание осужденных и вымогательство денежных средств. В противоправной деятельности участвовали и сами заключенные, сотрудничавшие с администрацией, которые по распределенным ролям применяли насилие к другим осужденным. Рассмотрение дела проходило в Московском областном суде.

В пресс-службе суда сообщили, что всех фигурантов признали виновными. Павлу Гаценко назначили 21 год колонии, Сергею Мальцеву — 16 лет лишения свободы, Сергею Ананьеву — пожизненное заключение, Александру Крайнову — 12 лет, Сергею Линкевичу — 16 лет, а с учетом совокупности приговоров — 18 лет, Ильдару Мухаметзянову — 17 лет, Виталию Янину — 22 года лишения свободы.

Согласно материалам дела, преступная группа действовала в ОТБ-1 не позднее июня 2019 года. В нее входили осужденные из числа так называемых «активистов», добровольно сотрудничавших с администрацией учреждения, в том числе Ананьев, получивший пожизненный срок. Эти заключенные непосредственно совершали сексуальное насилие в отношении других осужденных, чтобы запугать их и получить сведения о возможных бунтах.

В суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что еще один фигурант дела, Виктор Шеянов, в декабре 2024 года был найден мертвым в камере СИЗО-1 «Матросская тишина» в Москве. Следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было. В ГУФСИН по Москве агентству поясняли, что предварительной причиной смерти стали хронические заболевания.

