Деньги возвращены: федеральный и краевой бюджеты не пострадали после хищения госсредств на Камчатке

Федеральный и краевой бюджеты не пострадали после хищения средств на Камчатке

Правоохранительные органы разбираются в случаях неправомерного использования бюджетных денег края.

Федеральный и краевой бюджеты не понесли ущерба от действий подрядчиков при строительстве объектов инфраструктуры на Камчатке, в ходе которого были похищены государственные средства. Об этом 5-tv.ru рассказали в правительстве региона.

Отмечается, что все средства были обеспечены механизмом финансовой защиты. Пострадавшими по этим делам стали банки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке похитили почти миллиард рублей из регионального бюджета. Изначально средства выделили на строительство и обновление местной инфраструктуры.

Всего в правоохранительных органах выделили два эпизода, связанных с хищением средств. Первый был связан со строящимся на Камчатке курортом. Злоумышленникам удалось похитить при подключении объекта к энергетической сети полуострова 684 миллионов рублей.

Другой эпизод связан с контрактом на реконструкцию котельной в городе Елизово неподалеку от Петропавловска-Камчатского, когда злоумышленники похитили около 250 миллионов рублей.

Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемых, стоимость которого оценили примерно в 300 миллионов рублей.

