В Якутске 23 жилых дома остались без тепла в мороз -40 градусов

В Якутске 23 жилых дома остались без теплоснабжения в -40 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе якутской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) компании «Якутскэнерго».

Известно, что в 03:26 по московскому времени в квартале 145, на улице Клары Цеткин, автомобиль въехал в трубопровод и повредил тепловые сети.

В ТЭЦ отметили, что в условиях морозов аварийные службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий и налаживанию обстановки. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Сотрудники полиции осведомлены о произошедшем.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Якутию пришли экстремальные морозы. Температура воздуха на полюсе холода в Оймяконе опускалась практически до -60 градусов. В самом Якутске теплее — всего -49. Такая погода привычна для местных жителей, они даже знают, как завести автомобиль в такой холод.

