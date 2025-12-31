Превышение красоты? Какие гирлянды на авто грозят лишением прав

Фото: 5-tv.ru

Особенно строго наказывают за гирлянды с запрещенным расположением цветов.

Автовладельцы, украшающие машины новогодними гирляндами, рискуют остаться без водительских прав на срок до года, предупредил в беседе с РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

По его словам, особенно строго наказывают за гирлянды с запрещенным расположением цветов.

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», — пояснил Касьяненко.

Эксперт добавил, что нарушителям может грозить не только лишение прав, но и конфискация самих гирлянд. Кроме того, водителей обяжут вернуть автомобиль в состояние, соответствующее заводской конструкции.

При этом прямого запрета на использование гирлянд или наклеек с Дедом Морозом в российском законодательстве нет. Однако, как отметил автоюрист, правила дорожного движения допускают эксплуатацию машины только при ее полной технической исправности и соответствии документации.

Так, декор на авто не должен закрывать обзор водителю, поэтому гирлянды нельзя размещать на передних и боковых окнах, зеркалах заднего вида и дворниках лобового стекла. За несоблюдение этих норм водителю грозит предупреждение либо штраф 500 рублей, предупредил юрист.

Он также подчеркнул, что особое внимание инспекторы уделяют читаемости номерных знаков. Если украшения затрудняют чтение госномера, то водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, пояснил Касьяненко.

Как ранее писал 5-tv.ru, россиянку оштрафовали за гирлянду в виде елки на машине. В Новосибирске инспекторы остановили машину и вынесли водительнице предписание снять гирлянды. В противном случае ее ждет двойное наказание.

