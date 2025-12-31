«Срок годности»: в МИД высказались о возможном восстановлении отношений с ЕС

Дипломат Масленников: отношения России и Евросоюза могут улучшиться в будущем

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В нынешнем составе Еврокомиссия будет работать до 2029 года.

Россия и Евросоюз могут восстановить дипломатические отношения, которые сейчас переживают один из худших периодов в истории, в будущем. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Владислав Масленников.

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой „срок годности“, после которого будет другой состав», — отметил дипломат.

Уточняется, что Еврокомиссия в нынешнем составе будет действовать до 2029 года. При этом сейчас Брюссель активно продвигает политику ужесточения антироссийских санкций. Также нынешние чиновники выступают за увеличение военной помощи Украине.

В то же время Еврокомиссия выступает за активную милитаризацию Евросоюза. В 2025 году Брюссель разработал целый ряд военных документов, среди которых «Белая книга по европейской обороне — готовность 2030», «Дорожная карта в области оборонной готовности», «Дорожная карта по трансформации оборонной промышленности».

Как ранее писал 5-tv.ru, в МИД раскритиковали желание Брюсселя «подчинить» балканские страны против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.