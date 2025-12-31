«Пишу письма до сих пор»: Чумаков признался, что верит в Деда Мороза

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Певец не исключает, что помимо Бога, есть еще кто-то, исполняющий желания.

Не все взрослые открывают детям правду о несуществовании Деда Мороза. Более того, родители и сами могут искренне верить в магию волшебника и его чудеса. Певец Алексей Чумаков признался, что каждый год пишет ему письма. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Я пишу Деду Морозу письма и супруга, серьезно. И вообще в глубине души, как бы это странно не звучало из уст взрослого человека, я не исключаю, что я верю чуть-чуть где-то во глубине души в волшебника, который творит чудеса», — поделился исполнитель «Арабской ночи» и «Увезу тебя на море».

По словам артиста, писать письмо Деду Морозу — это сложившаяся семейная традиция, которой следует он, его супруга Юлия Ковальчук и их дети.

«Моя младшая дочка в этом году, я уверен, тоже напишет. Она маленькая еще, но вот в этом году она точно сможет — с помощью, конечно», — добавил Чумаков.

