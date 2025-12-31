Экипаж судна, которое преследуют американские военные, нанес на борт флаг России

Фото: Getty Images/picture alliance

Сотрудники Береговой охраны США гоняются за танкером с 21 декабря.

Экипаж танкера Bella 1, который уже больше недели скрывается от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал российский флаг на борту судна. Об этом, ссылаясь на двух неназванных чиновников, сообщила газета The New York Times.

«Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских войск в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, очевидно, пытаясь таким образом заявить о наличии российской защиты», — отмечается в материале.

Американские военные гоняются за танкером с 21 декабря, когда в Карибском море Береговая охрана США установила, что Bella 1 ходит под недействительным национальным флагом. Этот факт, согласно международному морскому праву, делает судно подлежащим досмотру.

В то же время в статье сообщается, что Белый дом, Пентагон, Министерство внутренней безопасности и посольство России в США отказались комментировать ситуацию с танкером.

Экипаж отключил транспондер 17 декабря, поэтому отследить его местоположение могут только военные.

Судно находится под санкциями Соединенных Штатов с 2024 года. Поводом для введения рестрикций стало утверждение, что танкер перевозит иранскую нефть, прибыль от продажи которой, по утверждениям американских властей, идет на финансирование терроризма.

