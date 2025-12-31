В России через СБП можно будет вносить наличные через любые банкоматы

Фото: © РИА Новости/Александр Сухов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нововведение призвано снизить нагрузку на отделения банков.

В России скоро можно будет внести наличные через систему быстрых платежей в любом банкомате. Об этом "Известиям" сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Такие меры, как полагают специалисты, снизят нагрузку на отделения банков, а также поддержат рост безналичных расчетов. Кроме того, уточняется, что их доля к 2030 году составит 90% от всех платежей.

К тому же банки продолжат развивать собственные цифровые продукты, что приведет к повышению общей эффективности всей финансовой системы.

Также Центробанк занимается активным развитием и других продуктов, связанных с системой быстрых платежей. Много внимания специалисты уделяют использованию QR-кодов и механизмам токенизации.

«Безусловно, существует риск того, что мошенники станут более интенсивно использовать схему с токенизированными картами. Однако, по нашей информации, регулятор учитывает этот риск. Планируется внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволят банкам отличать обычные переводы от подозрительных по множеству параметров», — отметила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Кроме того, она добавила, что сейчас идет пилотное тестирование технологии персонализированного QR-кода — CPQR.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил об уверенной работе российского банковского сектора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.