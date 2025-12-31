В Мексике умер самый полный человек в мире

Фото: x.com

Хуан Педро Франко был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый тяжелый мужчина в мире Хуан Педро Франко скончался в Мексике в возрасте 41 года. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

В 2017 году его официально признали самым тяжелым человеком в мире и занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда Франко весил 595 килограммов. Пиковый вес мужчины за всю жизнь составлял 600 килограммов.

Хуан Педро Франко умер 24 декабря в больнице Агуаскальентес. По информации мексиканского издания El Universal, причиной смерти послужила тяжелая инфекция почек, вызвавшая системные осложнения.

Лечащий врач мужчины назначил ему строгую средиземноморскую диету, а позже провел две хирургические процедуры по снижению веса. После этого Франко удалось сбросить около 49% исходной массы тела.

Однако воспалительный процесс в почках развивался стремительно и не поддавался коррекции, несмотря на терапию. Это привело к смерти.

