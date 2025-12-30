«Горячие головы»: Захарова высказалась о возможных ударах Израиля по Ирану

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атака Тель-Авива может дестабилизировать обстановку на всем Ближнем Востоке.

Россия выступает за мирное решение по вопросу иранской ядерной программы и призывает Израиль и США отказаться от ударов по Ирану. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем „горячие головы“ осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года», — отметила дипломат.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что вопрос иранской ядерной программы можно решить исключительно дипломатическим путем, при этом необходимо учитывать интересы Тегерана.

К тому же, по словам представителя МИД, намерения Тель-Авива нанести удары по объектам на территории Ирана «вызывают обоснованную тревогу».

Как уточнила Захарова, силовое решение иранского вопроса противоречит многим международным документам и негативно влияет на режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил участие России в отстаивании права Ирана на мирный атом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.