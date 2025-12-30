Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным в любом формате

Президент Украины сообщил о консультациях с США и допустил визит американского лидера в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Такое заявление прозвучало от самого украинского лидера в ходе брифинга для журналистов. Его слова приводит издание «Общественное» в Telegram-канале.

Украинский лидер сообщил, что Киев не исключает ни один из возможных форматов диалога. По его словам, параллельно Украина и Соединенные Штаты ведут ежедневные интенсивные консультации, направленные на согласование позиций по будущему мирному плану.

Зеленский уточнил, что координацией этих контактов занимается рабочая группа под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Как утверждает президент, представители СНБО находятся в постоянном телефонном взаимодействии с командой президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Зеленский заявил, что возможный визит главы Белого дома на Украину был бы, по его мнению, полезным шагом. Он выразил надежду, что подобная поездка могла бы способствовать созданию условий для прекращения огня.

