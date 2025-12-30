Белоусов заявил о росте боевых возможностей российской армии
Министр в новогоднем обращении отметил профессионализм участников СВО и стратегическое превосходство ВС РФ.
Вооруженные силы России в 2025 году продолжили наращивать боевые возможности и подтвердили статус одной из наиболее боеспособных армий мира. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом.
По словам главы военного ведомства, российская армия на практике демонстрирует способность обеспечивать суверенитет страны и защищать ее национальные интересы.
Министр отдельно отметил вклад участников специальной военной операции. Он заявил, что российские солдаты и офицеры проявляют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Белоусов добавил, что память о военнослужащих, отдавших жизни ради будущего страны, должна быть сохранена.
«Наш долг — сделать все, чтобы сохранить память о них, чтобы их родные и близкие ни в чем не нуждались», — резюмировал глава Минобороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о призыве в армию в 2026 году.
