Иллюзиониста Эмиля Кио похоронят 2 января на Троекуровском кладбище

Фото: Метцель Михаил/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народный артист России, продолжатель легендарной династии фокусников, скончался в возрасте 87 лет.

Народный артист России, легендарный иллюзионист Эмиль Кио (настоящее имя — Эмиль Эмильевич Ренард-Кио) будет похоронен 2 января 2026 года. Об этом сообщил актер Александр Гингольд в социальных сетях.

Церемония прощания состоится в большом церемониальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Гражданская панихида начнется в 12:00 по местному времени.

Сын и продолжатель дела знаменитого советского артиста Эмиля Теодоровича Кио скончался на 88-м году жизни.

Отмечается, что в течение нескольких недель артист находился практически без сознания в больнице. У него были проблемы с легкими.

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, выражая соболезнования, назвал коллегу великолепным артистом.

Эмиль Кио на протяжении десятилетий оставался одним из главных имен в мире циркового искусства, с честью неся легендарную фамилию и прославляя отечественную школу иллюзионистов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.