На красной ветке метро в Москве произошел сбой в движении поездов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поезда следовали с увеличенными интервалами.

В Московском метрополитене на Сокольнической линии человек упал на пути, из-за чего поезда следовали с увеличенными интервалами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — сказано в Telegram-канале департамента.

В 16:58 возобновилось движение с Проспекта Вернадского в центр. В 17:03 в пресс-службе уведомили, что движение на Сокольнической линии вводится в график. В 17:15 движение восстановили.

Ранее 5-tv.ru писал, что безбилетник в метро плеснул кипяток девушке в лицо. Она сделала ему замечание, когда заметила, что он пытается пройти вместе с ней через турникет. Инцидент произошел на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии. По данным правоохранителей, 38-летний мужчина попытался бесплатно пройти через турникет, проследовав за женщиной. Когда она сделала ему замечание, злоумышленник в ответ плеснул ей в лицо горячим кофе из стакана, который держал в руке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.