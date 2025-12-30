Туск заявил о возможном мире на Украине в ближайшие недели

Фото: Reuters/Yves Herman

Премьер-министр Польши, проведя консультации с лидерами Европы и НАТО, сказал, что на горизонте появились надежды на завершение конфликта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможном достижении мира на Украине в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства по итогам переговоров лидера с европейскими коллегами.

«Мир на горизонте. Несомненно, произошли события, которые дают основания надеяться, что этот конфликт может закончиться, и довольно скоро. Но это все еще надежда, все еще далекая от стопроцентной уверенности», — говорит Туск.

Позже он уточнил, что, говоря о горизонте, имел в виду ближайшие недели.

Польский премьер подчеркнул необходимость тесной координации действий на международном уровне для реализации этой возможности. Его заявление прозвучало после серии консультаций с лидерами Европы, Канады и представителями НАТО.

Ранее накануне, 29 декабря, американское издание Defense News сообщало о растущей озабоченности в Европе в связи с обсуждаемыми планами урегулирования, отмечая растерянность европейских политиков в вопросах дальнейшей поддержки Киева.

