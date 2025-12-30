По всему миру спели песню «В лесу родилась елочка»

Фото, видео: 5-tv.ru

Любимую песню Деда Мороза исполнили от Аргентины до Мальты.

Любимую песню главного российского Деда Мороза спели за рубежом. Масштабный флешмоб организовали Русские дома в разных странах. Его участниками стали и наши соотечественники, и иностранные граждане.

«В лесу родилась елочка» звучала в Аргентине, Египте, Замбии и на острове Мальта.

Ранее 5-tv.ru писал, как россияне дарят друг другу чудеса под Новый год.

Для многих Новый год — это пора чудес. И чтобы они происходили, совсем не обязательно быть волшебником. Надо просто оглянуться вокруг. Каждый может на минуту стать волшебным Дедом Морозом. Подарить внимание, осуществить чью-то скромную мечту. Именно так и создается то самое новогоднее чудо.

Зачастую доброта и новогоднее чудо гораздо ближе, чем мы думаем.

