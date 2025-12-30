Россияне с детьми смогут получать новые ежегодные выплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Правительство утвердило порядок поддержки семей с детьми с учетом дохода и налогов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, определяющий правила назначения ежегодных выплат семьям с детьми. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте правительства РФ.

Дополнительную поддержку смогут получать работающие родители, у которых есть двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения.

«При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума», — указано в документе.

Выплата будет начисляться по итогам года. Ее размер составит более половины уплаченных родителями налогов на доходы физических лиц за соответствующий период. При расчете суммы учитывается сниженная до 6% ставка налога.

Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин отмечал необходимость совершенствования действующих мер поддержки семей с детьми. Он подчеркнул, что государство будет стремиться к повышению заработных плат и обеспечению стабильности доходов семей, чтобы они не снижались при росте трудовых и иных доходов.

