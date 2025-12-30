В Белгороде открыли мемориал в память о 25 погибших при атаке ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru

Памятник в виде ангела с ребенком на руках установлен на месте, где ранее находился арт-объект «Сердце Белгорода».

В Белгороде состоялась торжественно-траурная церемония открытия мемориала, посвященного памяти жертв трагических событий двухгодичной давности. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Памятник, установленный на месте прежнего арт-объекта «Сердце Белгорода», посвящен 25 жителям города, погибшим в результате атаки 30 декабря 2023 года. Центральной фигурой мемориала стала скульптура женщины с крыльями ангела, сложенными в форме сердца, которая держит на руках ребенка.

Церемонию освящения памятника провел глава Белгородской митрополии владыка Иоанн. Мемориал, символизирующий скорбь и материнскую любовь, уже украсили цветами, лампадами и мягкими игрушками.

Ранее, 30 декабря, губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке беспилотников, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения.

