Хоррор без апокалипсиса: лучшие фильмы ужасов 2025 года по версии IndieWire

Пока реальный мир выглядел пугающе нестабильным, кинокартины стали мягче, ироничнее и человечнее.

По большинству параметров 2025 год оказался тяжелым для жизни, но сравнительно щадящим для поклонников жанра ужасов. На фоне тревожных, почти апокалиптических новостей фильмы этого года воспринимались как странно утешительный контраст: пугающие, но не безнадежные, мрачные, но теплые. Игривость вытеснила нигилизм предыдущих лет, а романтическая любовь неожиданно стала одной из центральных тем.

Оригинальные идеи и выразительные персонажи вышли на первый план. На вершине — возвращение ретро-франшиз и попытки сиквелов закрепить успех недавних хитов. Студийные перезапуски пережили настоящий ренессанс: сразу четыре обновленные франшизы попали в десятку лучших.

Не все, впрочем, сработало идеально. Возвращение Шона Бирна в «Хищных тварях» разочаровало, а «Дожить до рассвета» вновь напомнил, насколько сложной остается адаптация хоррор-видеоигр. Зато 2025-й стал сильным годом для экранизаций Стивена Кинга — «Долгая прогулка» уверенно возглавила этот ряд. Топ-10 лучших фильмов ужасов — в материале IndieWire.

10. «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Кадр из х/ф «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». реж.: Дженн Робинсон, 2025 г.

Этот перезапуск доказывает, что даже разогретое блюдо может оказаться свежим — если знать, как и когда его подавать. Фильм Дженнифер Кейтин Робинсон вызвал споры, но сумел превратить посредственный слэшер 90-х в плотное, неприятное и по-своему эффективное зрелище.

Новые герои — обеспеченные, самодовольные и зачастую отталкивающие — едут по знакомой дороге, где каждый неверный шаг оборачивается жестоким возмездием. Убийства здесь выстроены с холодной расчетливостью, а насилие работает не ради шока, а ради драматического давления.

Главное достоинство фильма — бунт против ностальгии. Возвращение Джули Джеймс в исполнении Дженнифер Лав Хьюитт подано с уважением и весом, а Фредди Принц-младший наконец получает роль, которая действительно оправдывает эмоциональное наследие франшизы. Финальный клиффхэнгер — дерзкое и мучительно заманчивое обещание продолжения, которого, возможно, никогда не будет, но которое очень хочется увидеть.

9. «Тихая ночь, смертельная ночь»

Кадр из х/ф «Тихая ночь, смертельная ночь». реж.: Майк П. Нельсон, 2025 г.

Новый «Тихая ночь, смертельная ночь» радикально переосмысляет сомнительное наследие слэшера 80-х, превращая его в злобный и намеренно провокационный рождественский кошмар.

Режиссер Майк П. Нельсон, ранее вызвавший споры перезапуском «Поворота не туда», здесь идет дальше — делает фильм мрачнее и осознанно опаснее. Он использует хаос оригинальной франшизы как разрешение на риск, создавая серийного убийцу с логикой мрачного морального суда.

В интерпретации актера Рохана Кэмпбелла антагонист превращается в проклятого странника, чья жестокость оформляется как извращенная фантазия о справедливости. Фильм балансирует на грани вкуса, сознательно провоцирует и местами шокирует — чего только стоит одна из «самых жестких сцен года». Беспорядочный, дерзкий и переполненный черным праздничным духом, он заслуженно замыкает десятку.

8. «Одно целое»

Кадр из х/ф «Одно целое ». реж.: Майкл Шанкс, 2025 г.

Таким же раздражающим и несовершенным, как и многие реальные отношения, является фильм «Одно целое». Он превращает романтическую зависимость в боди-хоррор. Дебютная полнометражная работа Майкла Шэнкса исходит из простой и пугающей идеи: самый страшный момент в отношениях — не слияние жизней, а попытка разорвать эту связь.

История пары, переехавшей в уединенный фермерский дом, быстро превращается в вязкую, телесную метафору созависимости. Герои, сыгранные Дэйвом Франко и Элисон Бри, сталкиваются с тем, что их эмоциональная близость начинает буквально спаивать тела. Режиссер не делает секрета из того, к чему все идет, и вместо неожиданностей делает ставку на черный юмор и неприятную телесность. Сюжет временами буксует из-за не самой выразительной предыстории, но фильм невозможно игнорировать уже из-за его предельной откровенности.

7. «Глаза сердечки»

Кадр из х/ф «Глаза сердечки». реж.: Джош Рубен, 2025 г.

«Глаза сердечки» — это редкий пример праздничного слэшера, который не ограничивается декоративной кровью и тематическими украшениями. История маньяка, охотящегося на влюбленные пары в День святого Валентина, оказывается куда умнее и язвительнее, чем ожидаешь.

Режиссер Джош Рубен создает новую жанровую традицию, соединяя романтическую комедию с жестоким детективом. Сценаристы Филлип Мерфи, Кристофер Лэндон и Майкл Кеннеди наполняют фильм остроумными диалогами и ироничным взглядом на токсичные решения, которые часто лежат в основе и любви, и ужаса. Оливия Холт и Мэйсон Гудинг убедительно разыгрывают офисный псевдороман, который быстро превращается в смертельную игру. Фильм остается одновременно стильным, смешным и неожиданно трогательным.

6. «Гадкая сестра»

Кадр из х/ф «Гадкая сестра». реж.: Эмили Блихфельдт, 2025 г.

Жестокая и визуально выверенная, «Гадкая сестра» использует сказку как инструмент критики современных стандартов красоты. Режиссер Эмили Блихфельдт предлагает мрачный пересказ «Золушки», в котором место стеклянных туфелек занимают хирургические вмешательства, телесные мутации и физическая боль.

Фильм ловко соединяет боди-хоррор с социальной сатирой, показывая, как давление внешних ожиданий превращает тело в поле насилия. Картина намеренно болезненна, гротескна и не стесняется шокировать, но за всей телесностью скрывается точный и злой комментарий о культуре внешнего совершенства.

5. «Долгая прогулка»

Кадр из х/ф «Долгая прогулка». реж.:Фрэнсис Лоуренс, 2025 г.

Долгое время роман Стивена Кинга считался практически неэкранизируемым, но в 2025 году «Долгая прогулка» наконец получила достойное воплощение. Под руководством Фрэнсиса Лоуренса фильм превращает монотонный марш смерти в изнуряющее, беспощадное зрелище.

Сюжет о подростках, вынужденных идти без остановки под угрозой немедленной казни, лишен утешения. Сценарий Джей Ти Моллнера подчеркивает фашистскую суть происходящего, а актерский ансамбль — от Купера Хоффмана до Джуди Грир — делает каждую потерю ощутимой. Это тяжелый, намеренно выматывающий фильм, который не предлагает зрителю спасения.

4. «28 лет спустя»

Кадр из х/ф «28 лет спустя». реж.: Дэнни Бойл, 2025 г.

Возвращение к культовой вселенной Дэнни Бойла и Алекса Гарленда оказывается куда более философским, чем ностальгическим. «28 лет спустя» разворачивается как история взросления на фоне разрушенного мира, где зараженные стали умнее и опаснее.

Фильм балансирует между социальным комментарием и экзистенциальным ужасом, постепенно переходя от аллегории к почти мистическому финалу. Работа Джоди Комер, участие Ральфа Файнса и смелая визуальная структура превращают картину в тревожное размышление о наследии катастроф, а не просто в очередной зомби-хоррор.

3. «Пункт назначения: Узы крови»

Кадр из х/ф «Пункт назначения: Узы крови ». реж.: Зак Липовски, Адам Б. Стейн, 2025 г.

Редкий случай удачного перезапуска, который понимает, за что зрители полюбили франшизу. Несмотря на местами неуклюжие экшен-сцены, фильм возвращает «Смерти» ироничный и почти комедийный характер.

Режиссеры Зак Липовски и Адам Стейн усиливают мультяшную логику несчастных случаев, делая их более изобретательными и запоминающимися. Персонаж в исполнении Ричарда Хармона становится ярким центром истории, а последняя роль Тони Тодда придает фильму неожиданную эмоциональную глубину.

2. «Грешники»

Кадр из х/ф «Грешники». реж.: Райан Куглер, 2025 г.

Райан Куглер превращает вампирский хоррор в насыщенное историческое полотно. Действие, разворачивающееся на американском Юге времен сегрегации, соединяет социальную драму, миф и кровавый жанровый аттракцион.

Двойная роль Майкла Б. Джордана подчеркивает тему ненасытного голода — не только физического, но и социального. Фильм захлебывается собственной амбициозностью, но именно это делает его живым, чувственным и опасным.

1. «Орудия»

Кадр из х/ф «Орудия». реж.: Зак Креггер, 2025 г.

После успеха «Варвара» Зак Креггер окончательно закрепляется как один из главных авторов современного хоррора. «Орудия» — это медленно разгорающаяся история коллективного горя, где исчезновение детей превращает пригородную идиллию в кошмар.

Фильм не спешит раскрывать свои тайны, делая ставку на атмосферу, напряжение и эмоциональную нестабильность персонажей. Джулия Гарнер и остальной актерский состав удерживают внимание, заставляя зрителя искать ответы там, где их может и не быть. Это жестокий, странный и по-настоящему тревожный шаг вперед для режиссера.

