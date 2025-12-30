ФСБ России пресекла террористический акт в Республике Адыгея

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

Преступление могло произойти в школе.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в школе Республики Адыгея. Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что силовики задержали злоумышленника на этапе подготовки преступления. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. По предварительным данным, он является сторонником запрещенной в РФ террористической группировки.

В ходе допроса мужчина рассказал, что его действия на протяжении всего времени подготовки противоправного действия координировали кураторы из-за рубежа через мессенджер Telegram.

В машине подозреваемого силовики обнаружили десять бутылок с самодельной зажигательной смесью. Помимо этого, у задержанного было изъято два тактических ножа и флаг террористической организации. Мужчине предъявили обвинение по статье 205 УК РФ (Покушение на совершение террористического акта).

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к убийству военных и ударам по Москве.

