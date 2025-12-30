Путин попросил Цивилеву сохранить душевный подход к работе с защитниками Отечества

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Российский лидер отметил, что подобное отношение обязательно при взаимодействии с военнослужащими, выполняющими задачи по защите своей страны.

Президент РФ Владимир Путин попросил заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву сохранить душевный подход к работе с защитниками Отечества.

«Я знаю, что работа развернута большая, но самое-то главное в том, что вам удалось привнести вот в работу. Вы относитесь к этой работе <…> с большой душевной теплотой, а это очень важно при работе подобного рода», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что подобный подход обязателен при взаимодействии с военнослужащими, выполняющими задачи по защите своей страны. При этом пересмотр законов не должен ущемлять права героев специальной военной операции (СВО), а только улучшать их положение, добавил Путин.

Цивилева отметила, что очень часто поступают вопросы от военнослужащих, касающихся получения новых компетенций, переобучения, образования. Эти вопросы являются важным направлением для работы.

