Тревожный сигнал: облизывание стен у питомцев может быть опасным для здоровья

Облизывание стен и пола у питомцев может скрывать опасность для здоровья

Необычное поведение домашних животных может указывать на необходимость срочной операции.

Необычные поведенческие привычки домашних животных, включая лизание стен или пола, могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем и требовать немедленного обращения к ветеринару. Об одном из таких случаев рассказала URA.RU хозяйка шпица по кличке Тэд, которому потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

«Несколько месяцев шпиц Тэд чувствовал недомогание, была постоянная рвота. Врачи делали УЗИ, выписывали суспензии и советовали наблюдать, но лучше не становилось», — рассказала женщина.

После очередного приступа специалисты заподозрили наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте.

В ходе более тщательного обследования выяснилось, что желудок животного почти полностью был заполнен плотным комком волос. Часть их уже переместилась в кишечник, что сделало невозможным извлечение с помощью гастроскопии. В результате врачам пришлось провести полостную операцию.

Как пояснила эндоскопист Анна Чадина, лизание поверхностей, не связанных с пищей, часто является признаком внутреннего дискомфорта. Подобное поведение может указывать на раздражение желудка или кишечника, вызванное попаданием предметов, не предназначенных для переваривания. Особенно уязвимы длинношерстные породы, которые нередко заглатывают собственную шерсть во время вылизывания.

Специалисты рекомендуют владельцам внимательно следить за состоянием животных и не игнорировать такие симптомы, как рвота, отказ от корма, снижение активности или странные поведенческие реакции. При их появлении ветеринары советуют незамедлительно обращаться за профессиональной помощью.

