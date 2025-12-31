Бегом в кино: Борис Дергачев призвал в Новом году наслаждаться искусством

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев; 5-tv.ru

Звезда российских комедий дал важную рекомендацию на предстоящие «каникулы».

Борис Дергачев, известный ролями в сериале «Фитнес», «Семейка», «Свободные отношения» не стал терять минуты на длительное поздравление к Новому году, ведь есть вещи поважнее, которые тоже отнимают время.

В беседе с 5-tv.ru артист всем рекомендовал собраться за просмотром новой части зимней саги «Елки 12». Мол, там будет больше возможностей повидаться с ним в его обновленном амплуа повара!

«Зрители и читатели Пятого канала, особенно читатели! Я поздравляю вас с Новым годом! Меня зовут Борис Дергачев, смотрите «Елки 12!» — подчеркнул артист.

Стучащая копытом огненная лошадь, либо же красный конь не терпят лишних движений и обожают скорость, поэтому Дергачев четко вписался в тренды наступающего года!

