Рэпер Джиган пожелал улыбок в Новом 2026 году
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Автор хита «Худи» уверен, что счастливым выражением лица мы можем осветить жизнь окружающим.
Музыкант Денис Устименко, более известный как рэпер Джиган, в новогоднем поздравлении зрителей Пятого канала не просто так дал определение слову «улыбка»:
«Улыбка — это солнце, добро, позитив! Будьте в Новом году счастливы, самое главное!»
Автор хита «Худи» уверен, что счастливым выражением лица мы можем осветить жизнь окружающим. Год Лошади завещает быть посвященным труду, поэтому нельзя забывать о гармонии и о том, что никогда не бывает поздно разжигать внутри себя солнце, как делает это рэп-исполнитель.
