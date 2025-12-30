«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жительница дома в Хамовниках заявила, что считает Полину Лурье добросовестной покупательницей недвижимости.

Жительница дома в Хамовниках, где находится бывшая квартира народной артистки Ларисы Долиной, готова лично поприветствовать покупательницу недвижимости Полину Лурье после ее переезда и поздравить с победой в суде. Об этом она рассказала во время беседы с корреспондентом NEWS.ru.

Поводом для комментария стало решение Верховного суда по делу о спорной сделке.

«С цветами? С ковровой дорожкой? Ну не знаю. Может быть. Я бы с ней поздоровалась, поздравила», — отметила соседка Долиной.

Соседка также отметила, что внимательно следила за процессом и смотрела заседание Верховного суда в прямом эфире. Она пояснила, что переживала за Полину Лурье и изначально исходила из принципа справедливости.

«Там же, я так понимаю, не доказано было, что она имеет отношение к мошенникам. Если они этого не доказали, если она не имела отношения к мошенникам, то человек добросовестно купил (квартиру. — Прим. Ред.)», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Лурье пошла навстречу Ларисе Долиной и согласилась на отсрочку по выселению. Срок передачи квартиры был перенесен на 5 января. Изначально покупательница настаивала на освобождении жилья 30 декабря, однако адвокат певицы Мария Пухова обратилась с просьбой предоставить народной артистке дополнительное время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.