Мирзиёев возмущен террористической атакой Украины на резиденцию Путина

Инцидент случился в ночь на 29 декабря.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выразил возмущение в связи с террористической атакой на резиденцию российского лидера. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию Президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима», — говорится в публикации.

Также в рамках разговора лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями с наступающими новогодними праздниками. Помимо этого, президенты РФ и Узбекистана отметили, что они довольны достигнутыми в 2025-м успехами в развитии стратегического партнерства между странами.

До этого действия Киева осудил глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер дал понять, что случившееся вызвало у него сильное раздражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле попытку Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию президента РФ назвали терактом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

