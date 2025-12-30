Уродство вместо красоты: жительница Уфы пострадала из-за косметологов

Фото, видео: 5-tv.ru

Результат похода к косметологу — огромный отек и розово-синие гематомы на губах.

Жительницы Уфы решила перед Новым годом немного обновить внешность. Девушка отправилась к косметологу, чтобы увеличить губы. Но вместо желанного эффекта, получила сильнейший отек. При этом в клинике настаивают, что их клиентка виновата сама. Кто же в прав в этой истории? Корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина разбиралась.

Жительница Уфы решила подарить себе процедуру по увеличению губ на Новый год. Обратилась в клинику «Анатоми». Косметолог заверила: процедура безопасная, препарат качественный. Обезболила губы и вколола один миллилитр корейской гиалуроновой кислоты. Сначала клиентка осталась довольна результатом, а через несколько часов почувствовала невыносимую боль.

«Все это воспалилось, отекло. Появились очень сильные гематомы. Врачи клиники „Анатоми“ заверили, что это якобы нормальная реакция», — рассказала пострадавшая Валерия.

Боли усилились, отек увеличился. Клиентка обратилась в больницу. Медики диагностировали постинъекционную гематому верхней и нижней губы. Пациентка потребовала компенсацию у «феи красоты». По словам Валерии, она возместила лишь стоимость процедуры — 12 тысяч рублей. Компенсировать моральный вред и расходы на лечение отказалась. Вместо этого стала активно транслировать историю в социальных сетях.

«Руководством данной клиники на меня было оказано моральное и психологическое давление. В том числе публичное унижение. Она выставляла на всеобщее обозрение мой диагноз. На это я ей разрешение не давала. Она выставила предположение о том, что у меня якобы возможен ВИЧ», — рассказала Валерия.

После неудачной процедуры в клинику пришла проверка из прокуратуры. И объясняться пришлось уже перед надзорными органами. А позже и перед журналистами.

«Пациентка не до конца здорова была и скрыла какие-то моменты по своему здоровью. Здесь никакой не нанесен вред здоровью», — считает генеральный директор компании Люция Хакимова.

После проверки прокуратура вынесет процессуальное решение.

«Будет дана оценка соблюдения требований законодательства при оказании косметологических и медицинских услуг, а также о лицензировании», — заявили в прокуратуре Республики Башкортостан.

Клиентка же намерена обращаться в суд. Она хочет добиться, чтобы ее обидчики понесли наказание и извинились за публикацию диагноза.

«Учитывая, что у меня прекрасные анализы, я бы хотела попросить у данной клиники публичные извинения», — настаивает Валерия.

