Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Таким образом режим Зеленского вредит не столько России, сколько себе.

Атаку на резиденцию российского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такими шагами глава киевского режима Владимир Зеленский вредит не столько России, сколько самому себе.

«Это террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского. И те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, такого сложного конфликта.

Но президенты сохраняют доверительный характер диалога, и продолжают диалог. И подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

