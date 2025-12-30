«Вопиющие нарушения»: россиян предостерегли от поездок в Германию

Генконсульство России в Бонне предостерегло россиян от поездок в ФРГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В стране продолжают фиксировать факты необоснованных притеснений граждан РФ.

Россиян предостерегли от поездок в Германию из-за продолжающихся вопиющих фактов необоснованных притеснений наших соотечественников. Такое предупреждение опубликовала пресс-служба Генконсульства России в Бонне в своем официальном Telegram-канале.

В посте сказано, что представители власти ФРГ, пользуясь предлогом соблюдения санкций ЕС, нарушают права граждан РФ. Так, в стране действует «закон» о запрете вывоза предметов личного пользования. Эта мера распространяется на вещи, приобретенные даже в одном экземпляре.

При досмотре багажа сотрудники таможни уделяют особое внимание происхождению подобных товаров, их стоимости и цели вывоза за пределы страны.

«ФРГ де-факто превратилась в „территорию бесправия“ для российских граждан. Объективное и всестороннее рассмотрение дел о нарушении „санкционного режима“ не осуществляется», — уточнили в Генконсульстве РФ в Бонне.

Если у гражданина РФ все же находят «нежелательные» предметы, то их изымают. Запросы Посольства России в ФРГ и Генерального консульства России в Бонне по факту задержания и конфискации просто-напросто игнорируются.

