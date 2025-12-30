Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом

Фото: 5-tv.ru

Антивозрастной крем может сыграть против вас.

Эксперт по красоте из Лондона 62-летняя Джорджина Танг, которую регулярно принимают за женщину на два десятилетия моложе, уверена: секрет не в «чудо-средствах», а в строгом отборе составов. Ее слова приводит Daily Mail.

За более чем десять лет работы над формулами для ухода за кожей и волосами она точно поняла, какие ингредиенты действительно поддерживают кожу, а какие лишь создают иллюзию эффекта.

По ее мнению, многие вещества, активно продвигаемые как омолаживающие, на практике могут давать обратный результат — вызывать сухость, воспаления, закупорку пор и ускоренное старение.

Силиконы

Эксперт принципиально избегает силиконов — ингредиентов с окончаниями -cone и -siloxane (вроде диметикона и циклопентасилоксана). Она объясняет это тем, что такие вещества создают плотную пленку, удерживающую загрязнения, кожный жир и ороговевшие клетки. В результате поры могут забиваться, а кожа — реагировать высыпаниями.

Дополнительную тревогу у нее вызывают и экологические аспекты: многие силиконы разлагаются крайне медленно и накапливаются в окружающей среде.

Спирт

Особое внимание Джорджина Танг уделяет денатурированному спирту. Хотя он делает текстуру средств легкой и быстро впитывающейся, эксперт отмечает, что при регулярном использовании такие продукты лишают кожу естественных масел. Это может привести к нарушению защитного барьера, покраснению и повышенной чувствительности, особенно у людей с розацеа или акне.

Гиалуроновая кислота бывает разной

Хотя гиалуроновую кислоту часто называют универсальным увлажнителем, эксперт подчеркивает важность размера молекул. Она избегает низкомолекулярных форм, которые способны проникать глубже в кожу и у части людей вызывать раздражение и воспалительную реакцию. Предпочтение она отдает высокомолекулярным вариантам, которые работают на поверхности, удерживают влагу и визуально разглаживают кожу.

Парабены и минеральные масла

Несмотря на официальное разрешение парабенов в косметике, Джорджина Танг сознательно исключает их из своего ухода, считая, что они могут имитировать эстроген и потенциально влиять на гормональный баланс. Вместо этого она выбирает альтернативные системы консервации.

Минеральные масла и парафины эксперт также не использует: по ее словам, они образуют тяжелый окклюзивный слой, способный провоцировать высыпания, а также имеют нефтехимическое происхождение, что вызывает как кожные, так и экологические вопросы.

ПЭГ, формальдегид и другие спорные компоненты

Эксперт с осторожностью относится к полиэтиленгликолям (ПЭГ), считая, что они могут повышать проницаемость кожи и облегчать проникновение раздражающих веществ. Формальдегида она также советует избегать, особенно людям с чувствительной кожей.

Почему она так строга к составам

Джорджина Танг подчеркивает, что ее философия ухода строится на защите кожного барьера. По ее мнению, именно его состояние определяет, будет ли кожа выглядеть молодой и здоровой. Она советует выбирать качественные натуральные или органические продукты с высокой концентрацией активных веществ, а не средства, где основу составляет вода и дешевые наполнители.

