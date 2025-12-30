«Живой Нострадамус» предупреждает: 2026 год принесет войны без победителей

Фото: 5-tv.ru

Человечество вступает в период затяжных конфликтов, климатических катастроф и глобального истощения.

С приближением конца 2025 года бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как «Живой Нострадамус», поделился своим видением 2026 года. Как пишет Daily Mail, 39-летний мистик приобрел популярность благодаря тому, что ранее точно предсказал пандемию коронавируса и смерть королевы Елизаветы II в 2022 году.

На этот раз его прогнозы оказались особенно мрачными — он говорит о продолжении войн, политической нестабильности и усугублении климатического кризиса.

Войны без победителей

По словам Саломе, в 2026 году мир столкнется с конфликтами, у которых не будет четкого исхода. Он считает, что войны будут затягиваться, переходя в состояние изнурительного противостояния без формальных договоров и окончательных границ.

Особое внимание он уделяет конфликту между Россией и Украиной. По его мнению, несмотря на дипломатические усилия и переговоры, он не завершится мирным соглашением. Он ожидает чередование ограниченных успехов и откатов, а также предупреждает, что европейские страны, союзники Украины, должны оставаться настороже, поскольку восстановление будет сопровождаться новыми атаками.

Тайвань и Восточная Азия

Саломе также обращает внимание на Восточную Азию. Он считает, что напряженность вокруг Тайваня сохранится, но не перерастет в полномасштабное вторжение. Вместо этого регион столкнется с войной нового типа — через блокировки, кибератаки, экономическое давление, перебои в цепочках поставок и информационные кампании.

По его мнению, цель подобных действий — не захват территорий, а постепенное ослабление противников, проверка их границ и усиление контроля без объявления большой войны.

Африка и миграционные волны

По прогнозу мистика, Западная Африка и регион Сахеля останутся в состоянии хронической нестабильности. Он связывает это с отсутствием эффективного управления и ростом активности вооруженных группировок.

Саломе считает, что эти кризисы приведут к новым миграционным волнам в Европу и на Ближний Восток, где страны столкнутся с дополнительной нагрузкой на экономику, безопасность и социальные системы.

Кибератаки как новое оружие

Отдельный блок его прогнозов касается киберугроз. Он утверждает, что в 2026 году возрастет число целенаправленных атак на критически важную инфраструктуру — энергетику, водоснабжение и системы связи, особенно в Северной Америке и Западной Европе.

Крупные международные события, включая чемпионаты и массовые мероприятия, по его мнению, будут особенно уязвимы. Саломе подчеркивает, что такие атаки направлены не только на сбои в работе систем, но и на психологическое давление и экономическую дестабилизацию.

Медицина и технологии

Несмотря на тревожный фон, мистик отмечает и позитивные тенденции. Он говорит о значительном прогрессе в области генной терапии, особенно технологий CRISPR, которые, по его мнению, уже начинают менять лечение тяжелых заболеваний.

Однако он предупреждает, что развитие искусственного интеллекта требует срочного и жесткого регулирования, иначе мир столкнется с ростом дипфейков, мошенничества и массового наблюдения.

Здравоохранение и климат

Саломе считает, что мир входит в состояние постоянной тревоги в сфере общественного здравоохранения. Он указывает на рост птичьего гриппа, денге и других инфекций, подчеркивая, что главной угрозой становится перегруженность медицинских систем и недостаток международного сотрудничества.

Климатический кризис, по его словам, лишь усилит давление. Он прогнозирует экстремальные волны жары в Южной Европе, разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии и засухи в Южной Америке, отмечая, что природные катастрофы будут возникать все быстрее и чаще.

