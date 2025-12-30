Путин поздравил глав зарубежных государств с Рождеством и наступающим Новым годом

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В их числе получивших поздравления есть президент США Дональд Трамп, лидер КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также президенты Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Белоруссии и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в уходящем 2025 году президент РФ Владимир Путин провел десять разговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Главной темой их бесед ста ло урегулирование украинского кризиса. Последний звонок лидеров двух держав состоялся несколько дней назад. Это произошло накануне того, как Трамп провел закрытые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

