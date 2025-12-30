Пятый канал набрал миллион подписчиков в «Дзене» и получил «кнопку» платформы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2025 году наш контент посмотрели 414 миллионов уникальных пользователей.

Пятый канал достиг отметку в один миллион подписчиков на платформе «Дзен». Данные показатели были зафиксированы 13 декабря 2025 года, а 30 декабря редакция получила памятную «кнопку» платформы.

На момент достижения этой отметки Пятый канал стал седьмым миллионником среди СМИ и девятым в общем зачете каналов-миллионников «Дзена».

В 2025-м редакция Пятого канала поставила собственный рекорд за предыдущие годы: с 1 января по 30 декабря контент нашего канала в «Дзене» посмотрели 414 миллионов уникальных пользователей. Среднесуточно же нашим контентом интересуются 1 137 383 пользователя платформы.

Памятная «кнопка» от платформы «Дзен» Пятому каналу. 5-tv.ru

Ранее МИЦ «Известия» стал медиахолдингом года по версии Национальной премии для СМИ и представителей медиа Дзена «Люди слова».

Церемонию провели в столичном кинотеатре «Художественный», а награды победителям вручали — директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников, фигуристка Евгения Медведева и другие.

В этом году совокупная аудитория посетителей всех онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составила более 795 миллионов человек. Количество общих подписчиков МИЦ «Известия» на платформе «Дзен» составляет более 3,5 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пятый канал создал вселенную хитов и укрепил позиции в 2025 году. Полная контентная независимость, ТОП-4 в базовых аудиториях, 26 сериальных франшиз и новый рекорд по просмотрам «Алых парусов».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.