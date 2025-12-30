Появились кадры первого испытательного полета вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В

Фото, видео: Telegram/ Минпромторг России /minpromtorg_ru; 5-tv.ru

Летательный аппарат создан холдингом «Вертолеты России».

Появились кадры первого испытательного полета легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В. Их публикует Минпромторг РФ в своем Telegram-канале.

Ми-34М1 является модернизированным вариантом легкого вертолета семейства Ми-34С. Летательный аппарат создан холдингом «Вертолеты России».

«Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины — перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт», — сказал гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, его слова приводятся Telegram-канале организации.

В ходе первого полета была проведена проверка на устойчивость и управляемость вертолета. Кроме того, были определены нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия показала новое поколение авиации в Дубае. Несмотря на санкционное давление, российская оборонная промышленность демонстрирует рост: увеличивается экспорт, развиваются технологии и обновляется линейка военной авиации.

