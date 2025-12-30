Под влиянием мамы: дочь Даны Борисовой жалеет о пластических операциях

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey;Instagram*/poxenovaaa; 5-tv.ru

Полина Аксенова легла под нож хирурга в 17 лет.

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова жалеет о пластических операциях. Об этом рассказала сама девушка в видео, опубликованном на ее странице в социальной сети.

«О ней я слегка жалею. Потому что, конечно, менять фигуру в 17 лет — это too much. <…> Она (мама, Дана Борисова. — Прим. ред.) помешана на пластических операциях, не видит ничего страшного в этом, и, наверное, я делала, в какой-то степени, под ее влиянием», — призналась Полина.

Она уточнила, что хирургических вмешательств было несколько. Ринопластикой, коррекцией формы носа, Полина осталась довольна. А вот липоскульптурирование — изменения фигуры, она назвала сомнительной идеей.

Аксенова уменьшила грудь, откачала лишний жир и вкачала его в ягодицы. Об уменьшении груди она тоже не жалеет, так как с шестым размером, который она имела до операции, было тяжело и неудобно. Однако все остальное вызвало у девушки вопросы.

