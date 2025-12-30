«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря

Фото: 5-tv.ru

Насколько сильной будет солнечная и геомагнитная активность в новогоднюю ночь?

В новогоднюю ночь ожидается повышенная солнечная и геомагнитная активность, которая может привести к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей, а также к появлению северных сияний в ряде регионов страны. URA.RU публикует подробный прогноз магнитных бурь на 31 декабря 2025 года.

Солнечная активность в новогоднюю ночь

Утром 30 декабря индекс солнечной активности составлял 6,8 балла из 10, что выше среднего значения. На Солнце за последние сутки зарегистрированы вспышки класса C, а до этого — несколько вспышек M-класса, сопровождавшихся выбросами плазмы.

Скорее всего, 31 декабря геомагнитная обстановка будет нестабильной. Согласно подсчетам ученых, вероятность того, что будет спокойная магнитосфера, составляет 49%. Возбужденное состояние магнитного поля Земли — 30%, а вероятность начала магнитной бури составляет 21%.

Наибольшие возмущения ожидаются в ночь на 1 января. Большинство людей перенесут бурю спокойно, но метеозависимые могут почувствовать головную боль и повышенную утомляемость. Также у них может быть нарушен сон, и могут наблюдаться перепады артериального давления.

Чаще всего к таким изменениям чувствительны пожилые люди, а также пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Северные сияния в новогоднюю ночь

Это явление может привести к появлению ярких северных сияний над территорией России. Высоки шансы увидеть полярное сияние в северных и северо-западных регионах, включая Санкт-Петербург.

Удобнее всего наблюдать за этим явлением в Мурманске и Архангельске. Для центральных регионов России, включая Москву, вероятность заметных сияний оценивается примерно в 20%. Все, кто живет южнее 50–52 градусов северной широты шансы, скорее всего, ничего не увидят.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Ученые уже составили предварительный прогноз магнитных бурь на ближайший месяц. Согласно их данным, 1 января риск начала магнитной бури составляет 50%. Постепенное ослабление возмущений ожидается уже со 2 по 5 января. Однако уже во второй половине месяца ожидаются новые периоды повышенной активности.

