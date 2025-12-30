Никаких салютов: полиция Москвы напомнила о запрете на использование пиротехники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Горожан и туристов призвали отказаться от опасных развлечений из-за роста провокаций.

Столичные правоохранительные органы официально обратились к жителям и гостям Москвы с предупреждением о недопустимости применения пиротехнических изделий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, ограничения связаны с участившимися случаями провокаций с использованием фейерверков и петард.

В полиции подчеркнули, что запуск пиротехники представляет особую опасность в жилых зонах и местах массового пребывания людей. Граждан настоятельно просят не использовать подобные изделия в помещениях, с балконов, вблизи многоквартирных домов, а также рядом с объектами транспортной инфраструктуры.

Нарушение установленных требований может повлечь административное наказание за несоблюдение норм пожарной безопасности. В подобных случаях предусмотрены крупные штрафы до 15 тысяч рублей.

Кроме того, в МВД напомнили, что при причинении тяжкого вреда людям или имуществу ответственность может быть ужесточена и перейти в уголовную плоскость. Правоохранительные органы призвали граждан проявлять ответственность и строго соблюдать действующее законодательство.

