Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год

SCMP: в Китае похищенный 21 год назад юноша вернулся к семье

Ребенок был продан супружеской паре, которые воспитали его как собственного сына.

В Китае спустя 21 год после похищения удалось найти пропавшего ребенка и воссоединить его с биологическими родителями. Пэн Цунцун вернулся к родным благодаря ДНК-тесту. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Пэн Цунцун был похищен в возрасте четырех лет в провинции Цзянси и продан посторонним людям. Почти сразу после исчезновения родители обратились в полицию и начали поиски, однако на тот момент установить местонахождение мальчика не удалось.

Позже выяснилось, что ребенка воспитывала супружеская пара в провинции Цзянсу. Они дали ему новое имя — Чжан Кунь. Мальчик вырос, считая их своей семьей, поскольку не сохранил воспоминаний о биологических родителях и не знал о своем прошлом.

Ситуация изменилась в декабре 2024 года, когда настоящие родители смогли найти сына с помощью генетической экспертизы. Первая встреча состоялась в Пекине. Отец, мать и две старшие сестры показали юноше рынок, где он пропал много лет назад, а также места, где он играл в детстве.

Позже семья вместе отправилась в провинцию Цзянси. Там Пэна тепло встретили родственники, которые все это время не теряли надежды увидеть его вновь.

Несмотря на то что в Цзянсу у молодого человека остались работа, жилье и друзья, он решил полностью разорвать связи с приемной семьей. Некоторые китайские СМИ писали, что приемные родители могли сознательно приобрести ребенка у похитителей, однако сам Пэн Цунцун эти сообщения не комментировал.

После переезда в Цзянси он старается как можно больше времени проводить с родными, стремясь восполнить годы, проведенные вдали от своей настоящей семьи.

