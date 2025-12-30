Новая опасность: в России нашли тысячи серверов, с которых можно украсть пароли

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об атаках на инфраструктуру РФ информации пока не было.

В России насчитывается около 2000 серверов, работающих с базой данных MongoDB, которые потенциально можно обокрасть при помощи новой уязвимости MongoBleed. Об этом Газета.ру сообщил ведущий эксперт по информационной безопасности Александр Леонов.

Эта уязвимость, по словам специалиста, имеет степень 8,7 из 10 возможных. Ее классифицируют как критически опасную. Из-за недостатка безопасности хакеры с легкостью могут атаковать сервера, находящиеся под управлением MongoDB.

В результате, как пояснил Александр Леонов, злоумышленники получат доступ к паролям, которые, как правило, хранятся в виде обычного текста, токенам авторизации и многому другому. Для «успешной» работы профессионалу нужен лишь IP-адрес целевого сервера. При этом такие данные очень легко ищутся в специальных поисковых системах.

По информации Леонова, атак на российскую инфраструктуру замечено не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме с тарифами интернета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.