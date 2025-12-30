Магия доброты: как россияне дарят друг другу чудеса под Новый год

В канун Нового года россияне получают подарки от своих кумиров

Необязательно быть волшебником: стоит просто оглянуться вокруг и порадовать тех, кто рядом.

В канун Нового года россияне получают неожиданные подарки от своих кумиров, соседей и совершенно незнакомых людей. Суть одна — быть рядом и дать понять, что человек не одинок. А доброта спасет мир. Истории тех, кто поверил в чудо — у корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Для многих Новый год — это пора чудес. И чтобы они происходили, совсем не обязательно быть волшебником. Надо просто оглянуться вокруг. Каждый может на минуту стать Дедом Морозом. Подарить внимание, осуществить чью-то скромную мечту. Именно так и создается то самое новогоднее чудо.

Именно оно и произошло с маленьким Ваней из Краснодара. Мальчик обожает футбол. Усердно тренируется, чтобы быть лучшим. Но его главная мечта — получить поздравление от кумира, легендарного вратаря Игоря Акинфеева. Об этом Ваня попросил Деда Мороза. И даже написал письмо.

Его видео мгновенно стало вирусным, набрало больше двух тысяч лайков, и чудо произошло — его увидел сам Игорь Акинфеев.

«Вань, я увидел твое письмо, которое ты написал Деду Морозу, Дед Мороз мне передал. Поэтому хочу поздравить тебя с Новым годом. Пожелать тебе крепкого здоровья, счастья! Расти настоящим крепким мужчиной», — поздравил мальчика футболист, игрок ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Мы не знаем, как Ваня отреагирует, мы это увидим только с 31-го на 1-е, но я смотрела и думала, желания-то исполняются, чудеса-то есть», — отметила мама Ивана Алена Блажкоуч.

И зачастую доброта и новогоднее чудо гораздо ближе, чем мы думаем.

Этот трамвай, идущий по 7-му маршруту в Барнауле, уже прозвали счастливым. А Веронику Кириллову — самым добрым кондуктором города.

Вероника Николаевна работает на маршруте больше восьми лет. Пассажирам уже как родная! Кажется, ее в городе знают все.

«Мы в этом трамвае всегда ездим и часто встречаемся с ней. Она молодец. Мы ее любим», — делятся пассажиры.

Она и добрым словом поддержит, и настроение новогоднее подарит — споет. И вот новогоднюю песню уже подхватывают все пассажиры в трамвае. Тут главное — свою остановку не пропустить.

Благодаря своему позитиву и доброте, Вероника Николаевна уже стала интернет-звездой.

«Мне не только помогли ее найти, благодарили ее, желали всего хорошего», — рассказала блогер Юлия Дворникова.

Пассажиры трамвая и многие интернет-пользователи сделали этот Новый год для доброго кондуктора незабываемым. Отправили ей подарки со всей страны. Здесь — любимая живопись, сладости и даже техника. Но, как признается сама Вероника Николаевна, внимание дороже всего.

«Приятно очень! Спасибо за все… Не зря говорят, что доброта спасет мир!» — сказала кондуктор Вероника Кириллова.

Доброта шагает по стране, а те кто, что называется, хорошо себя вел в этом году, получают неожиданные подарки. Полную тележку продуктов жители одного из домов в Оренбурге купили в благодарность местному дворнику Льву Егоровичу. За его любовь к своей работе и то, с какой заботой он относится к соседям.

«Помогает коляски спускать соседям. Он отзывчивый и даже сказал: «Если дома будут дела домашние, можете ко мне обращаться, я даже в этом вам смогу помочь», — рассказала местная жительница Лилиана Русаева.

Реакция дворника — самая искренняя. Вот оно, новогоднее чудо!

Благодаря таким новогодним историям, в чудеса начинают верить даже взрослые. Ведь всегда есть место доброте.

