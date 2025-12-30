Новая тактика ведения боя: как ВС РФ освобождали село Майское в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Вместе с дронами на фронте работает классическая артиллерия.

О бедственном положении украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска рассказали наши военные. Они продвигаются в направлении этих городов, используя новую тактику. С ее помощью уже освободили село Майское. Герои этой операции сейчас на очередном боевом задании. Но с некоторыми бойцами удалось встретиться корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву.

Это утро боец с позывным «Заря» запомнил на всю жизнь. Под обстрелом к вражескому блиндажу он подтащил две противотанковые мины, а потом старший товарищ сделал вот так.

На СВО «Заря» всего несколько месяцев, но за это время успел хлебнуть всего понемногу. И жизнь в лесу на сырой земле, и штурм небольшого поселка. Враг сдаваться не хотел и его просто закопали мощным взрывом.

«Было слышно противника, под землей он отстреливался, под землей было слышно хлопки, мы поняли, где он засел, и закидывали потихоньку», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Заря».

Наши войска взяли село Майское недалеко от Часов Яра и вышли к Краматорску на дистанцию всего в несколько километров. Этот успех обеспечил штурмовой отряд «Русь» в составе Добровольческого корпуса Южной группировки войск. Люди, вчера гражданские, но сегодня на 100% военные, действуют на острие наступления российской армии против формирований ВСУ.

«У них укрепы под Майским, сети тоннелей, сети блиндажей, которые ребята наши взяли и раздолбали», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Якут».

На самом деле в полях под Краматорском сейчас обкатываются новейшие технологии войны.

«Пейзажи в тех краях вот примерно как здесь, нет не то, что ни одного целого дома, да что там дом, мало даже целых фундаментов. И, конечно, нельзя расхаживать там, как я делаю это сейчас — невозможно. Любой человек, которого в этом месте заметил дрон, моментально становится мишенью», — рассказал корреспондент.

Командир взвода БПЛА с позывным «Авион» утверждает: классическая артиллерия очень хорошо поработала в Майском. Сегодня она выполняет роль кувалды, которой сносят наиболее крепкие и заметные укрепления врага. А вот чтобы достать ВСУ там, куда сложно закинуть снаряд, применяют FPV-дроны. Они в буквальном смысле залетают в двери блиндажей и форточки домов. От них практически невозможно спастись.

Все чаще на фронте происходят дуэли между нашими подразделениями БПЛА и дроноводами противника. Чтобы вычислить площадки запуска, обрабатывают большой массив информации.

«Мы берем трофейную „птицу“, у нас есть теходтел, разбирает, смотрит, на каких частотах летает. Бывает такое, что противник оставляет полетные данные, то есть мы видим, откуда он взлетал», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Авион».

И уж только после того, как беспилотчики разобрались друг с другом, в дело вступают штурмовики. Под тщательным присмотром дронов они скрытно подбираются к врагу и наносят решающий удар. Так было в Майском. Бой был тяжелым. Добровольцам пришлось выдержать беспрецедентные налеты дронов противника. Боец с позывным «Оскал» рассказывает, как прямо в него летел дрон, начиненный взрывчаткой, но друг спас его.

«В итоге она спускалась ко мне, хотела сделать на меня сброс, но один товарищ успел ее сбить. Товарищ ко мне подбежал, пережгутовал меня, сделал необходимую медицинскую помощь. И я очень ему благодарен за это», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Оскал».

На фронте доброволец всего шесть месяцев. Но свою службу прекращать не хочет. Говорит, что его затянула жизнь в условиях постоянного риска. Впереди — Краматорск. Это значит, что у добровольцев будет еще немало сложных боевых задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.