Сделать задуманное не получилось.

ВСУ не оставляют попыток прорваться в освобожденный ВС РФ Купянск. В Минобороны сообщили, что российские подразделения отразили сразу несколько атак противника.

Пленные рассказывают, что им приказали проникнуть на ключевые объекты и сделать видео и фотографии «с прапором», это «флаг» по-украински. Так Киев хочет показать своим кураторам, что на передовой «все под контролем».

«Сам я должен скрытно был пройти до здания РЭС и заснять на телефон, как развешиваю прапор как доказательство. Действительно, мы его удерживаем, ну что, прапор же. И так же назад, по-тихому через лес как заходил, так и выйти. Из шести групп я один остался», — рассказывает пленный боевик ВСУ Валерий Соколенко.

Пленные боевики, кроме того, сообщили, что, выполняя задание, видели много брошенных тел своих сослуживцев, а также сожженной техники.

