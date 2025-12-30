Выносливые и талантливые: как лошади снимаются в кино

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Редкий исторический фильм или сериал обходится без коней, которым приходится выполнять непростые трюки.

Грядущий год Лошади — особенный для Северной столицы. На протяжении всей истории Петербурга кони являются одним из символов города на Неве. Это не только множество знаменитых памятников, которые можно изучить, катаясь в карете. Лошади активно выступают в цирке, а также участвуют в театральных постановках и снимаются в кино. О звездных ролях коней Петербурга — корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Джульетта — лошадь непростая, а театральная. Раз в месяц появляется на сцене Большого драматического театра в постановке Томи Янежича «Человек».

Спектакль, в котором появляется Джульетта — вольная инсценировка книги австрийского психиатра Виктора Франкла о концлагере. Лошадь на театральных подмостках скорее символ, который каждый трактует по-своему.

«Кто-то прочитает это как свободу. Кто-то как, наоборот, какую-то рамку. И лошадь работает не как настоящий персонаж, а как образ», — отметила актриса театра БДТ Глафира Лаврова.

А это конно-драматический театр под открытым небом. Здесь вместо декораций — сама природа, вместо сцены — несколько гектаров земли.

В театре восемь жеребцов. Некоторые из них настоящие звезды кино. Валдай, к примеру, снимался в сериале «Тихий Дон». По характеру он спокойный, добрый. В спектаклях ему в основном достаются драматические роли.

Практически ни одна съемка исторического фильма не обходится без лошадей. Нередко животным приходится выполнять сложнейшие трюки. Вот в фильме «Белая гвардия» они несутся галопом, лавируя между снарядами.

«Нужно подобрать правильную лошадь, чтобы она не боялась огня. Обошлось без травм. У нас даже пометка есть в титрах, что ни одно животное в процессе съемки не пострадало», — рассказала постановщик трюков Анна Корытина.

В Ленинградской области около десятка ферм, где лошадей учат кланяться, вставать на дыбы, падать, ходить испанским шагом. Алексей Богородский занимается этим почти всю жизнь. Опыт перенял у своего отца — профессионального каскадера Евгения Богородского.

Этот элемент называется завал — его используют в кино, когда лошади нужно упасть от взрыва или выстрела. Лабиринт легко справляется с трюком, он жеребец опытный, около пяти лет снимается в сериалах.

«Он умный парень. Например, если завал я буду делать сейчас, и если я второй раз подъеду туда, и он сам поймет, что ему надо делать этот элемент», — рассказал конный каскадер Алексей Богородский.

Пока Лабиринт и Сармат, еще один подопечный Богородских, отдыхают от съемок. Но тренируются каждый день. Ведь нужно оставаться в форме для новых кинопроектов, которые обязательно будут в следующем году.

