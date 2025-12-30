В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры

В подмосковных Люберцах накрыли цех по производству поддельной икры

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Имитированную красную и черную икру в полной антисанитарии закатывали в банки и продавали на рынках региона.

В подмосковных Люберцах обнаружен цех по производству поддельной икры. Он находился в подвале.

Имитированную красную и черную икру в полной антисанитарии закатывали в банки, и наклеивали этикетки несуществующих производителей. А затем фальшивый деликатес продавали на рынках региона.

Всего изъято 12 тонн опасной продукции на сумму свыше семи миллионов рублей. Задержаны двое подозреваемых.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. В исследовании принимала участие 21 продуктовая марка.

Отмечается, что у всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки.

По итогам исследования ряд производителей проведут внутренние проверки, дополнительную работу с персоналом и усилят контроль качества продукции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.