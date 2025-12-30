Министр строительства Красноярского края задержан по подозрению в махинациях с контрактами

Фото, видео: 5-tv.ru

Оперативники внимательно изучают условия проживания чиновника, в доме идет обыск.

А в Красноярском крае силовики нагрянули в дом министра строительства региона. Чиновника подозревают в махинациях с контрактами на возведение жилья для детей-сирот. Они по-прежнему без квартир. Здания построены, но жить там невозможно. Из бюджета потрачены десятки миллионов рублей. Также оперативники сейчас ищут подрядчика, который судорожно поспешил закрыть свой офис. О том, как пытались заработать на сиротах, рассказывает корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Утро министра строительства Красноярского края Михаила Заскалько начинается с приема неожиданных гостей — на пороге его дома и по периметру бойцы СОБРа.

Оперативники внимательно изучают условия проживания чиновника, в доме идет обыск — изымают документы, электронные носители, предметы роскоши.

Для себя министр выбрал загородную жизнь. Двухэтажный дом построил рядом с березовой рощей. На территории есть гараж на два автомобиля, вот там видим летнюю кухню с мангалом, веранда и баня. Высажены деревья. Такие условия точно не назовешь стесненными.

По версии следствия, обеспечить достойные условия жизни Заскалько должен был не только себе. В 2022 году, занимая пост руководителя Управления капитального строительства, он курировал контракт на возведение жилого дома для более чем 20 сирот в Нижнеингашском районе.

Дом построили, но фундамент сразу дал трещины, подвалы оказались затопленными грунтовыми водами. Здание признали аварийным — новоселье отменили. При этом Михаил Заскалько не стал требовать расторжения контракта с компанией «Новэкс» и возврата аванса в 23 миллиона рублей.

«Фигурант дал незаконное указание своему заместителю и директору коммерческой компании об организации строительства нового дома для сирот. И разработки проектно-сметной документации, стоимостью около двух миллионов рублей», — говорит старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Однако новый объект постигла та же судьба. Дом построили из дешевых конструкций, с нарушением проекта, без подключения к водопроводу и электросети. По сути, это было непригодное для жизни здание. В отношении министра возбудили уголовное дело.

В результате бюджету Красноярского края причинен ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, а права детей-сирот оказались грубо нарушены. Кто теперь будет возвращать бездарно потраченные деньги — не ясно. Руководители строительной компании не задержаны.

«В этом офисном помещении совсем недавно располагалась группа компаний „Новэкс“, которая отвечала за строительство дома в Нижнем Ингаше. Сейчас помещение пустует, на стене остался лишь след от таблички», — рассказывает корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Сейчас следователи пытаются понять причины поразительной лояльности чиновника к застройщику. Не исключено, что действия министра были продиктованы личными интересами.

Теперь Михаила Заскалько и самого ждет «новоселье» — ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. После задержания чиновника губернатор подписал распоряжение о его немедленном увольнении.

