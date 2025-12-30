В баньку и спать: группа «Фабрика» о планах на Новый год

На Новый год певицы из группы «Фабрика» собрались в баню

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

С родными у девушек часто получается лишь созвониться.

Сон, банька и видеосозвон с семьей — именно такая традиция устоялась у солисток группы «Фабрика» на Новый год. Об этом они рассказали в интервью корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Более 20 лет группа неизменно работает в новогоднюю ночь, и этот год — не исключение. По словам Валерии Девятовой, «работка к ним уже стучится».

«А после, конечно, в любимые семьи, в домашний очаг. У нас есть традиция», — загадочно улыбалась Девятова.

По словам артисток, даже если в Новый год они находятся за пределами домашних стен, они всегда созваниваются с родными, поздравляют их с праздником, вместе чокаются об экран монитора бокалами с шампанским и загадывают желания.

«Традиция есть — успеть лечь спать до десяти», — добавила Ирина Тонева.

Валерия также рассказала, что накануне Нового года она вместе со своей семьей идет в баньку для «очищения духа» перед праздником.

