«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России

Фото, видео: legion-media/Hearst Shkulev Russia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вместо обсуждаемого налога на контрацепцию артистки советуют законодателям улучшить меры поддержки матерей.

Законодателям следует обратить внимание на вопросы защиты женщин и улучшить меры поддержки матерей. Такое мнение солистки группы «Фабрика» высказали корремпонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио», комментируя предложение ввести налог на контрацепцию.

Певицы с настороженностью отнеслись к такой новости, заявив, что идея выглядит сомнительной и ее вряд ли одобрят.

«Не одобрят это», — сказала Ирина Тонева;

«Мы же не в прошлом веке живем», — добавила Валерия Девятова;

«Идея сомнительная, скажем так», — резюмировала Екатерина Москалева.

По словам Девятовой, для повышения рождаемости в стране, нужно создавать комфортные условия для семей, в частности, для женщины, чтобы она чувствовала себя более защищенной вне зависимости от присутствия рядом мужчины.

«Если мы хотим, чтобы у нас (в России — Прим. ред.) повышалась рождаемость, надо создавать условия все для этого, чтобы семьи не боялись рожать. Я, например, не побоялась. Но при этом, скажем так, не всегда бывает просто, особенно, мамам сейчас в наше время, особенно, многодетным. Если она осталась без папы — так часто бывает, семьи распадаются. Я думаю здесь нужно заниматься этим вопросом семьи, урегулированием, чтобы женщина была как-то больше под защитой, а не наоборот», — высказалась Девятова.

Солистка подшутила, что, ее эта история уже не коснется, поскольку она и так счастливая обладательница троих детей. При этом, если такой налог все-таки введут, они всей группой «сошьют резинки сами».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии обсудил вопросы демографической политики и поддержки семей с детьми.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX