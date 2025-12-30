Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цели поражены с расстояния 11 километров.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, сорвав ротацию украинских боевиков.

Танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и дроноводов. Передача разведданных в режиме реального времени позволила танкистам оперативно корректировать огонь и достичь высокой точности огня.

Наведение танка и прицельные выстрелы осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм выполнили с дистанции свыше 11 км. Обновляемая информация о положении целей и результатах огневого воздействия позволила минимизировать расход боеприпасов и добиться полного подавления опорного пункта ВСУ.

Точный и своевременный огневой удар танкистов 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ослабил позиции украинских формирований и создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.