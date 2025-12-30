Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Слаженная работа российских военных позволила быстро выполнить задачу.

Зенитчики 5-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный беспилотник самолетного типа «Лелека» формирований ВСУ в районе Димитрова на красноармейском направлении СВО

Военнослужащие поста воздушного наблюдения обнаружили разведывательный дрон ВСУ и доложили командиру расчета ЗРК «Стрела-10».

После определения направления полета беспилотника, военнослужащие расчета привели комплекс в боеготовность и выставили группу прикрытия на огневую позицию. Оперативно захватив цель, зенитчики выпустили ракету и уничтожили вражеский дрон.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.