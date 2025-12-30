«Решает все»: Яна Чурикова о важнейшем пунктике на съемках

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая ответственно подходит к своей работе и некоторые моменты педантично проверяет перед стартом.

В съемочном процессе колоссальную роль играет правильное освещение, которое может или принести успех выступлению, или испортить настроение. Таким мнением поделилась телеведущая и журналистка Яна Чурикова, которая педантично подходит ко всем рабочим моментам перед стартом. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Хороший свет решает все. И даже несмотря на то, что мероприятие может быть очень даже крутым, чего-то не там высветили на дорожке. И уже настроение испорчено», — сказала Чурикова.

Телеведущая отметила, что на церемонии организаторы позаботились об этом важном аспекте и создали правильное освещение.

«Мне приятно, что здесь о звездах позаботились, это означает, что у всех будет приятное послевкусие», — добавила она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, телеведущая Яна Чурикова встречает Новый год дома в семейном кругу перед большим экраном.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.