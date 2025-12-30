«Решает все»: Яна Чурикова о важнейшем пунктике на съемках
Яна Чурикова назвала освещение ключевым фактором в успехе съемок
Телеведущая ответственно подходит к своей работе и некоторые моменты педантично проверяет перед стартом.
В съемочном процессе колоссальную роль играет правильное освещение, которое может или принести успех выступлению, или испортить настроение. Таким мнением поделилась телеведущая и журналистка Яна Чурикова, которая педантично подходит ко всем рабочим моментам перед стартом. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».
«Хороший свет решает все. И даже несмотря на то, что мероприятие может быть очень даже крутым, чего-то не там высветили на дорожке. И уже настроение испорчено», — сказала Чурикова.
Телеведущая отметила, что на церемонии организаторы позаботились об этом важном аспекте и создали правильное освещение.
«Мне приятно, что здесь о звездах позаботились, это означает, что у всех будет приятное послевкусие», — добавила она.
